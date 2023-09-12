Бегите отсюда: разъяренный кабан напал на детей во дворе жилого дома

Разъяренный кабан едва не травмировал детей возле жилого дома в Ростове-на-Дону. Дикое животное внезапно появилось на площадке и бросилось в сторону несовершеннолетних. Оказавшимся в беде мальчику и девочке повезло — они, судя по кадрам опубликованным в Сети, успели убежать.

Подробности инцидента публикует Telegram-канал Mash. Животное, непонятно откуда взявшееся, носилось по территории ЖК «Парк Островского». В какой-то момент оно казалось рядом с площадкой, где гуляли дети. Также неподалеку от происходящего оказался молодой человек, который стал снимать дикого кабана на видео.

Так, на кадрах, появившихся в Сети, видно, как животное сначала пытается прорваться к детям через металлическую сетку. Очевидец при этом кричал мальчику и девочке, чтобы те поскорее убегали. Затем кабан бросился вслед за несовершеннолетними и чуть не подкинул одного из них. После этого запись обрывается.

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