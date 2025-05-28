Бегал с топором за соседями: кем оказался мужчина, который пытался отравить животных в зоопарке Москвы

В Москве задержали мужчину, который разбросал опасные таблетки рядом с животными в зоопарке. Журналисты установили личность злоумышленника. Им оказался житель столицы РФ, который прославился неадекватным поведением, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Задержанный после похода в зоопарк мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. На него поступали жалобы от соседей. Люди рассказали журналистам, что москвич бегал за ними с топором и громил подъезд.

Подобине эпизоды, по словам соседей, происходили во время обострений. Также мужчина мог начать выбрасывать из квартиры опасные вещи, которые пролетали мимо голов прохожих. Ко всему прочему, беспокойный житель столицы употреблял наркотики.

В Московском зоопарке злоумышленник пытался отравить рысей и леопарда. В вольерах у животных нашли неизвестные таблетки.