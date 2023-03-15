22:33, 15 марта 2023
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Актёра Театра Юного Зрителя избили и ограбили в подмосковном Раменском
Заслуженного артиста Карелии Георгия Николаева избили в подмосковном городе Раменское.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@george.nikolaev»
Как сообщает издание Газета.Ru, Николаев спешил на электричку, в тот момент, когда на него напали, отобрали кошелёк с карточками и деньгами, разбили очки.
Мужчина моментально подал заявление в милицию и очень надеется на то, что преступников найдут.
О происшествии сообщила коллега актёра, также сотрудница театра и актриса кино Ольга Саханова.
Ранее в Раменском вывели на чистую воду мать, которая держала свою семнадцатилетнюю дочку в сексуальном рабстве.