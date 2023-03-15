Актёра Театра Юного Зрителя избили и ограбили в подмосковном Раменском

Как сообщает издание Газета.Ru, Николаев спешил на электричку, в тот момент, когда на него напали, отобрали кошелёк с карточками и деньгами, разбили очки.

Мужчина моментально подал заявление в милицию и очень надеется на то, что преступников найдут.

О происшествии сообщила коллега актёра, также сотрудница театра и актриса кино Ольга Саханова.

Ранее в Раменском вывели на чистую воду мать, которая держала свою семнадцатилетнюю дочку в сексуальном рабстве.