Baza: полковнику полиции из Томска грозит уголовное дело за премии любовнице

В Томске полковник полиции влюбился в подчиненную и выписывал ей премии за отношения с ним. При этом он запугивал других коллег, которые знали об этом романе. Теперь правоохранителю грозит уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, 50-летний начальник отдела с почти тридцатилетним опытом работы в полиции не смог устоять перед молодой сотрудницей своего отдела – младшим лейтенантом. У них начались отношения, в ходе которых мужчина повышал возлюбленную и давал ей премии. То, что происходило между ними, они старались скрывать. А когда слухи распространялись, полковник начинал угрожать проблемами на работе.

Однако о романе все-таки стало известно высшему руководству. Теперь полицейского ждет проверка. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

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