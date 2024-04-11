Baza: пилоты «Аэрофлота» перепутали взлетную и посадочную полосы в Шереметьево

Пилоты «Аэрофлота» перепутали взлетную и посадочную полосы в Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Airbus А320 авиакомпании «Аэрофлот» летел из Саратова в Москву. Уже на подлете к аэропорту диспетчер Шереметьево разрешил пилотам посадку на правую взлетно-посадочную полосу 6. Однако пилоты следовали в направлении другой полосы.

Диспетчер несколько раз передавал пилотам разрешение осуществлять посадку на 6 полосу, однако самолет траекторию не менял.

В итоге самолет сел на полосу, с которой должны были взлетать другие рейсы. Трагедию помог предотвратить диспетчер, который понял, что пилоты не намерены менять маршрут на посадку. Он передал другим рейсам запрет на пересечение центральной ВПП, куда приземлился борт «Аэрофлота».

Ранее мы писали о том, что пилоты самолета Петербург – Волгоград на 20 минут пропали для диспетчера. Выяснилось, что это случилось из-за того, что в кабине пилотов были выключены динамики.