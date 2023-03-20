Baza: основатель группы «Cream Soda» провалился под лед и без вести пропал под Ярославлем

Дмитрий Свиргунов является основателем музыкальной группы «Cream Soda». Сегодня стало известно о том, что с мужчиной произошло несчастье.

В распоряжение Telegram-канала «Baza» попала информация, согласно которой Дмитрий провалился под лед, и в результате чего без вести пропал под Ярославлем. Известно, что в ночь с 19 на 20 марта Свиргунов в компании друзей вышел на замерзшую реку в селе Диево-Городище. Выяснилось, подобный поступок — давняя традиция в их кругу. Один раз товарищам удалось успешно перейти Волгу, но вот на обратном пути лед не выдержал веса людей, и пять человек провалились в воду. В числе потерпевших и сам Дмитрий.

К слову, два человека смогли самостоятельно выбраться из реки. Правда, один из них в скором времени скончался от переохлаждения; оставшиеся трое считаются без вести пропавшими.

По последним данным, спасателям удалось найти тело одного из утонувших, но его пока не опознали. Сейчас личность молодого человека пытаются установить.

Известно, что вместе с Дмитрием под воду ушли его брат Роман и Георгий Киселев.

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