Baza: на актеров сериала «Мир. Дружба. Жвачка» Губарева и Рощина напали в Москве

В Москве на актеров из сериала «Мир. Дружба. Жвачка» Егора Губарева и Федора Рощина напали с ножом. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 30 декабря на станции Курская артисты поссорились с одним из пассажиров. В ходе разбирательств россиянин вышел из себя и с угрозами убийством бросился на противников. Губареву и Рощину удалось избежать ранений, так как они вовремя скрылись.

Впрочем, вскоре актеры все равно оказались в полицейском участке вместе с нападавшим для выяснения всех обстоятельств случившегося. Оказалось, что мужчина уже не в первый раз вел себя подобным образом. Еще восемь лет назад он набросился с ножом на своего родственника. Источник также сообщил, что он состоит на учете в ПНД.

На допросе россиянин рассказал, что конфликт между ним и артистами произошел из-за того, что один из них ударил его по голове, пока он спал. Он признался, что, проснувшись, выхватил нож и побежал за нарушителями спокойствия, но действительно убивать их он не собирался, несмотря на угрозы.

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