Baza: «Мисс Москва» Семеренко заплатила мошеннику 1 млн за корону «Мисс мира»

Бывшая обладательница титула «Мисс Москва» 2018 года Алеся Семеренко захотела восстановить репутацию после потери звания, но обманным путем. Она отдала миллион рублей знакомому за победу в конкурсе «Мисс мира», но осталась ни с чем. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, экс-звезда «Дома-2» стала первой, кого лишили титула «Мисс Москва». Произошло это из-за того, что она не выполняла свои обязательства по контракту. А когда возвращала корону, то еще и повредила ее, за что заплатила штраф.

Спустя время Алеся решила вновь попытать счастье в состязании красавиц и обратила внимание на более масштабный конкурс. С июня по октябрь текущего года Семеренко переводила деньги кастинг-директору Антону Парамонову. Он обещал, что за миллион сможет купить ей призовое место. Однако мечтам не суждено было сбыться. Получив все, что хотел, мужчина пропал, а Алеся, осознав ошибку, отправилась писать заявление в полицию.

К слову, Парамонова уже обвиняли в мошенничестве в 2019 году. Тогда девушки из Екатеринбурга рассказывали, что он обещал за деньги организовать им победу в том или ином конкурсе красоты.

Ранее во Владимире пара пенсионеров напала на банк с гранатой по указке мошенников.