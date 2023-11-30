Baza: артиста ансамбля ракетных войск обманули при покупке кларнета

Артиста ансамбля ракетных войск обманули при покупке кларнета, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как стало известно журналистам, жертвой мошенников стал 32-летний Михаил С, который выступает в ансамбле песни и пляски «Красная Звезда». Мужчина нашел нужный ему музыкальный инструмент в Сети и написал владельцу. Из-за того, что кларнет находился в другом городе, продавец попросил полную предоплату.

Однако после того, как Михаил перевел 60 тысяч рублей за инструмент, продавец стал игнорировать артиста. В результате оставшийся без кларнета музыкант обратился в правоохранительные органы. Они занимаются поиском мошенника.

Ранее мы писали о том, что в Перми мужчина украл из магазина 98 гитар и укулеле. Предприимчивый продавец воровал музыкальные инструменты прямо со склада магазина, в котором он работал. Общий ущерб от мошеннических действий пермяка составил 1,3 миллиона рублей.