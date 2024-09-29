Бастрыкин узнал о жестоком избиении бабушки, торговавшей цветами в Ульяновске

Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать расследование дела об избиении бабушки в Ульяновске из органов МВД региональному следкому. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра ведомства.

«Председатель СК России поручил применять в производстве следственные материалы уголовные дела по факту хулиганских действий в отношении пожилой женщины в Ульяновской области», — сказано в сообщении.

Об инциденте стало известно накануне. Мужчина трижды ударил кулаком пенсионерку Валентину, продававшую цветы около магазина в Ульяновске.

Дебошира задержала полиция — женщина его опознала. По ее словам, он пытался перед ней извиниться, но она не простила мужчину. Свои действия россиянин никак не объяснил.

Женщина по образованию музыкант. Всю жизнь она проработала учителем в музыкальной школе. Сын пенсионерки также педагог. У нее есть внук, который учится в седьмом классе. Выращивание цветов стало ее любимым хобби, а их продажа помогает заработать деньги на оплату коммунальных услуг. Валентина жаловалась, что ей не хватает пенсии, поэтому она вынуждена искать дополнительные источники дохода.