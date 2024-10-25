«Барон сказал, что накажет нас по своим законам»: с чего началась потасовка между жителями Коркино и цыганами

В Коркино Челябинской области произошло столкновение между жителями и представителями кочевого народа. Местные рассказали журналистам РИА Новости, с чего все началось.

Люди пришли к дому цыган после того, как по городу прокатилась новость об убийстве женщины-таксиста. В совершении преступления заподозрили двух подростков из диаспоры.

Однако диалог с представителями кочевого народа не получился. После угроз в адрес местных началась стычка.

«Там все были — и молодежь, и пенсионеры, так это осточертело. Люди на эмоциях, но настроены на разговор. Один из „баронов“ вышел и заявил: он накажет нас „по своим законам“. Дескать, мы права голоса не имеем. „А у меня есть все“. После этих слов и началось», — рассказал один из участников конфликта.

Ранее бывший муж убитой в Коркине таксистки заявил, что цыгане могли к ней приставать. У женщины с ними не было никаких конфликтов.