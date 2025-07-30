Бандиты расстреляли 25-летнюю королеву красоты и ранили ее годовалую дочь

В Эквадоре произошло убийство 25-летней королевы красоты, получившей титул в 2018 году, Эстер Крус. Бандиты застрелили девушку, а также ранили ее годовалую дочь и возлюбленного. Подробности стали известны The Sun.

По информации источника, днем 26 июля Эстер ехала в машине по улице города Манта вместе с бойфрендом и ребенком. В какой-то момент с автомобилем поравнялся мотоцикл, после чего преступники открыли огонь. На место были вызваны сотрудники скорой помощи. Эстер и всех пассажиров доставили в больницу с тяжелыми ранами, однако модель спасти не удалось.

Возлюбленный Крус, а также ее дочь остаются в клинике. Их состояние на данный момент не уточняется.

Пока неизвестно, кто именно напал на Эстер и ее семью и по какой причине. Сообщается, что она была довольно популярной личностью в Манаби, так как выиграла несколько конкурсов красоты.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование убийства.

Ранее певицу из Узбекистана Зебойи Жахон задушил отец ее троих сыновей.