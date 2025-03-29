«Бабушку мы уже потеряли»: россиянин с затонувшего в Египте батискафа просит о помощи

Глава семейства из РФ обратился за помощью после инцидента с батискафом в Египте. Морское судно затонуло у побережья Хургады. В результате случившегося погибла бабушка, которую взяли на экскурсию. Сейчас врачи борются за жизнь дочки россиянина, передают «Известия».

Судно затонуло 27 марта. Туристу, его жене и сыну чудом удалось спасти. Бабушку семейство потеряло. А теперь угроза висит над жизнью дочери. Она находится в критическом состоянии в больнице. По словам мужчины, местные специалисты делают все возможное, но также он рассчитывает на дополнительную помощь со стороны экстренных служб из РФ.

«Мы надеемся, что российские специалисты помогут спасти мою дочь. Бабушку мы уже потеряли…», — заявил глава семейства в видеообращении.

Ранее сообщалось, что врачи в Раменском обнаружили у пятилетнего мальчика паразитного червя в аппендиксе. Перед тем как попасть в больницу, ребенок вместе с семьей отдыхал в Египте.