Бабушку Лены Лениной выселили из квартиры

Бабушка писательницы Лены Лениной лишилась квартиры из-за мошенников. Об этом сообщает mk.ru.

Аферисты, представившиеся сотрудниками Госуслуг, связались с пожилой женщиной и попросили ее передать пароль от личного кабинета на сайте. Затем преступники воспользовались ее электронной подписью, перепродали ее квартиру и взяли семь микрокредитов на сумму свыше полмиллиона рублей.

Через некоторое время к женщине в дом пришли приставы. Теперь ее звездная внучка делает все возможное, чтобы решить эту проблему.

«Чем сильнее экономический кризис и чем смутнее времена, тем больше становится мошенников, которые изощряются и совершенствуют свои схемы. И самыми уязвимыми являются наши чистые, доверчивые и наивные советские бабушки», – прокомментировала Лена Ленина.

Ранее мы писали, что актриса МХТ им. Чехова доверилась аферистам и потеряла квартиру и машину.