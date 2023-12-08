Актриса МХТ им. Чехова лишилась квартиры, машины и накоплений из-за мошенников, об этом сообщает РЕН ТВ.

Мария Зорина столкнулась с мошенниками еще в сентябре 2023 года. Тогда на нее вышел якобы первый заместитель Департамента культуры Москвы. Он убедил актрису в том, что произошла утечка данных столичных работников культуры, из-за чего деньги с банковского счета Зориной могут исчезнуть.

Тогда злоумышленники убедили актрису перевести деньги на резервный счет, который якобы был открыт на ее имя в банке. Сначала она обналичила 1,8 млн рублей, а спустя несколько недель - еще 3,4 млн рублей, которые положила на счет мошенников.

После этого Зориной рассказали, что ее квартиру обманным путем продали другим людям. Для того, чтобы сделка была недействительной, актрисе надо было заключить новый договор купли-продажи с некой женщиной, что она и сделала.

«1 декабря актриса вернулась в банк, забрала из ячейки вырученные от продажи квартиры 12 млн рублей и по указаниям аферистов положила на их счет 10 млн рублей»‎, - рассказал источник.

Спустя какое-то время Зорина положила на счет еще 2,5 млн рублей, а позже продала автомобиль BMW. Деньги с продажи она также положила на счет злоумышленников.

Лишь 7 декабря актриса поняла, что ее обманули - она написала заявление в полицию. Мошенников разыскивают.

Ранее мы писали о том, что «Мисс Москва» Семеренко заплатила мошеннику 1 млн за корону «Мисс мира».