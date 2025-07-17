Бабушке из Краснодара не дают оформить опеку над внуком, чей отец погиб на СВО

Женщине из Краснодара не дают оформить опеку над внуком, чей отец погиб на СВО.

По предварительным данным, отец ребенка осенью 2023 года получил тяжелые ранения, спасая жизни шестерых сослуживцев. До мужчины пытались добраться его товарищи, но эвакуировать его они не успели. С тех пор боец числится пропавшим без вести.

Спустя два года в семье военнослужащего случилась еще одна трагедия. В результате несчастного случая погибла его супруга. В итоге, забрать к себе их единственного сына решила бабушка со стороны мамы. Однако оформить опеку над мальчиком мешает отсутствие документального подтверждения смерти его отца.

Происходившее прокомментировала член научно-экспертного Совета при подкомитете Совета Федерации по конституционному и семейному праву Элина Жгутова. В эфире программы «Сигналы точного времени» она заявила, что дело усложняется тем, что на сторону органов опеки может встать суд.

«Суд всегда прислушивается к органам опеки, потому что они тоже являются представителями государственных структур. Естественно, что к ним доверия больше, и поэтому очень сложно разворачивать этот институт, направленный на отъем детей из кровных семей и перевод их в институт опекунства. Потому что институт опекунства снабжается материально лучше и все материальные потоки направлены именно в сторону опекунской семьи», — объяснила эксперт.

Сообщается, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил взять ситуацию под контроль.

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