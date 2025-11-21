Бабушка ужаленного медузой в Малайзии малыша раскрыла подробности случившегося

Бабушка погибшего от укуса медузы в Малайзии двухлетнего малыша рассказала подробности случившегося. Женщина сообщила, что у мальчика не выдержало сердце из-за яда.

По ее словам, внук не первый раз ездил с родителями на отдых. Ранее у него не наблюдалось каких-либо аллергий или болезней.

О случившемся женщина узнала от родителей мальчика. Они объяснили, что на пляже отсутствовали специальные знаки и не было спасателей. На помощь к отцу ребенка поспешили другие туристы — они обработали ожог уксусом и помогли с транспортировкой в больницу.

Врачи четыре дня боролись за жизнь ребенка, но его сердце не выдержало отравления ядом.

«Наш долгожданный внук, его родители поженились семь лет назад, ребёнок родился через четыре года после свадьбы. Ни аллергии, ни болезней не было у него, здоровый, крепкий мальчишка», — рассказала бабушка погибшего RT.

Ребенка приняли решение кремировать в Малайзии, после чего его родители вернутся в Хабаровск. Мама мальчика занята оформлением документов — власти страны оказывают им помощь.

Ранее российская туристка чуть не погибла на пляже в Дубае после укуса ядовитой медузы.