Расчленившая сына в Москве мать увлекалась ставками и брала микрозаймы

Мать, расчленившая собственного сына в Балашихе, увлекалась ставками в букмекерских конторах и часто брала микрозаймы. Подробности приводит 360.ru.

Источники издания сообщают, что она набрала кредитов на сумму не менее 122 тыс. рублей в микрофинансовых организациях.

В 2022 году женщина должна была судебным приставам 17,1 тыс. рублей, а в 2023 году ее задолженность уменьшилась до 12,3 тыс. рублей.

В 2024 году россиянка брала кредит в банке на 68 тыс. рублей.

Напомним, в пруду Москвы обнаружили рюкзак, в котором были фрагменты тела ребенка. Изначально следователи предполагали, что убийство мог совершить отчим мальчика, но позже основной подозреваемой в деле стала его мать. Женщина призналась в содеянном, мотивы ее поступка неизвестны.

Также мы писали, что мать расчленённого мальчика страдала от шизофрении и смешивала лекарственные препараты с запрещенными веществами.