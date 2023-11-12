Бабушка похитила внука и зарубила его в лесу мачете

Правоохранители задержали жительницу Филиппин, которая подозревается в убийстве несовершеннолетнего внука. По данным следствия, бабушка завела мальчика в лес, а после расправилась с ним с помощью мачете, передает издание The Manila Times.

Преступление было совершено в филиппинской провинции Басилан. В роковой день 12-летний мальчик был дома один. К нему в гости пришла 53-летняя бабушка. Она позвала внука с собой и увела его в лес. Оказавшись на месте, женщина привязала несовершеннолетнего к дереву и набросилась на него с мачете. Родственница отрубила юной жертве голову.

Через некоторое время родители мальчика забили тревогу, так как он исчез и не появлялся. Правоохранители нашли труп ребенка в ходе поисков — он лежал на кокосовой плантации неподалеку от города Ламитан. Бабушку, подозреваемую в совершении убийства, задержали. Почему она пошла на преступление, пока неизвестно.

Ранее суд арестовал мужчину, который избил свою бабушку до смерти и спрятал ее труп в морозильнике. На допросе обвиняемый раскаялся в содеянном.