Бабушка погибшего от истощения ребенка в Сочи: внука кормили из шприца с неизвестным содержимым

Мать умершего в Сочи ребенка кормила его из шприца с неизвестным содержимым. Об этом заявила в интервью РИА Новости бабушка младенца.

Новорожденный умер от длительного истощения. По данным следствия, его отец, блогер-сыроед Максим Лютый, не менее трех раз забирал у матери сына и не кормил. Ребенок скончался по пути в больницу 8 марта.

Блогер утверждал, что хотел приучить ребенка к сыроедению. В смерти сына он обвинил свою сожительницу.

На заседании в Лазаревском районном суде Краснодарского края мать Максима Нелли Фликман заявила о том, что ей рассказывали ученицы блогера. По их словам, мать ребенка позвонила одной из девушек, чтобы узнать, как кормить малыша, потому что у нее не получалось.

Бабушка малыша добавила, что мать пыталась кормить ребенка через шприц. Фликман отметила, что содержимое шприца ей не было известно.

На вопрос о рационе питания ребенка Фликман ответила, что его кормили «как обычно — молоком». По словам матери сыроеда, в смерти малыша виноваты оба родителя. Они видели, что его состояние ухудшилось, но при этом не обращались за помощью к врачам.

Напомним, ранее блогер-сыроед Максим Лютый признался, что ест мясо.