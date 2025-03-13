Автомобиль превратился в груду металлолома: БТР всмятку раздавил «Ладу» с владельцем в Махачкале

Появление тяжелой техники в Махачкале привело к смертельному инциденту. В результате наезда боевой машины пехоты на легковушку погиб один человек, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Кадры с места событий появились в Сети. На них видны последствия ДТП с участием тяжелой техники и гражданского автомобиля. Искореженный автомобиль, превращенный в груду металла, занял часть дороги. Вокруг него столпились очевидцы.

Подробности инцидента пока не приводятся. По информации журналистов, в результате случившегося погиб водитель «Лады». На месте дорожного происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб.

Ранее сообщалось, что 28-летний хоккеист любительской команды «Ижсталь» Никита Котлов погиб в ДТП. Молодого спортсмена не удалось реанимировать.