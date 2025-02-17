В час ночи сердце остановилось: российский хоккеист умер под Ижевском

Хоккеист любительской команды «Ижсталь» Никита Котлов погиб в 28 лет. За жизнь молодого спортсмена боролись врачи. Он попал в ДТП и получил тяжелые травмы.

О случившемся стало известно из паблика «Ночная хоккейная лига Удмуртской республики» во «ВКонтакте». Смертельная авария с участием хоккеиста произошла 15 февраля между поселком Балезино и Ижевском.

Подробности ДТП не приводятся. С места столкновения Котлова доставили в больницу. Врачи попытались спасти спортсмена, но в час ночи его сердце остановилось.

«Никита пережил клиническую смерть, врачам удалось его реанимировать, но в час ночи сердце остановилось», — рассказал товарищ хоккеиста.

Ранее сообщалось о смерти попавшей в аварию на скутере в Таиланде 40-летней россиянки. По словам мужа, ее кремируют за границей, а затем перевезут для похорон в РФ.