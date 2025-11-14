Автомобиль насмерть сбил учителя года с маленьким сыном на руках

В американском штате Флорида машина насмерть сбила учителя года с годовалым сыном на руках. 24-летнего водителя Логана Парка арестовали, ему предъявлено обвинение в двойном убийстве по неосторожности в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает People.

По данным источника, в мае мужчина за рулем автомобиля Honda Civic, сбил на переходе двух пешеходов. Ими оказались 42-летний учитель математики Митчелл Патч и его годовалый сын Эверетт. Мужчина держал ребенка на руках, когда ехала машина. Оба скончались.

Подозреваемый скрылся с места преступления, а через полгода сам явился в правоохранительные органы после выдачи ордера на его арест.

Погибший был местной знаменитостью — всего за несколько недель до смерти ему дали звание «Учитель года» в начальной школе Бэйвью. Митчелл Патч преподавал математику более 12 лет.

