Снимался в «Суперклетке» и работал со знаменитыми музыкантами: звезда Netflix насмерть сбил человека и скрылся
Британский рэпер и актер Джастин Кларк-Сэмюэл устроил смертельную аварию в Лондоне. Он сбил 20-летнего парня, который через некоторое время скончался в больнице, передает Daily Star.
Известный под именем Ghetts артист не проявил сочувствие к пострадавшему пешеходу и скрылся с места ДТП. Попавшего под колеса машины британца госпитализировали, но спустя два дня он ушел из жизни.
Стражи порядка отыскали звезду сериала от Netflix «Суперклетка» и отправили ее за решетку. Уже в суде рэперу предъявили обвинение в опасном вождении. Однако к этому еще может прибавиться вина в причинении смерти пешеходу.
Ghetts — известный в Британии исполнитель. Он работал со многими звездами в музыкальной индустрии. В этом году Джастин выступал на крупном фестивале «Гластонбери».
