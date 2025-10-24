Снимался в «Суперклетке» и работал со знаменитыми музыкантами: звезда Netflix насмерть сбил человека и скрылся

Британский рэпер и актер Джастин Кларк-Сэмюэл устроил смертельную аварию в Лондоне. Он сбил 20-летнего парня, который через некоторое время скончался в больнице, передает Daily Star.

Известный под именем Ghetts артист не проявил сочувствие к пострадавшему пешеходу и скрылся с места ДТП. Попавшего под колеса машины британца госпитализировали, но спустя два дня он ушел из жизни.

Стражи порядка отыскали звезду сериала от Netflix «Суперклетка» и отправили ее за решетку. Уже в суде рэперу предъявили обвинение в опасном вождении. Однако к этому еще может прибавиться вина в причинении смерти пешеходу.

Ghetts — известный в Британии исполнитель. Он работал со многими звездами в музыкальной индустрии. В этом году Джастин выступал на крупном фестивале «Гластонбери».

