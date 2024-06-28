Автомобиль ГАИ рухнул на полицейского во время показательных выступлений в Подмосковье

В подмосковной Ивантеевке во время показательных выступлений на сотрудника ГАИ упала полицейская машина. Инцидент произошел в Центре профессиональной подготовки Госавтоинспекции ГУ МВД России по Москве.

По заданию автомобиль должен ехать под углом на двух боковых колесах, пока сотрудник полиции лежит на асфальте. Однако в какой-то момент машина вышла из крена и приземлилась, задев колесом полицейского. Мужчину протащило несколько метров перед тем, как автомобиль успел затормозить. Пострадавший выжил благодаря тому, что был в защитном шлеме.

«Один из сотрудников получил телесные повреждения. Ему была оказана медицинская помощь. В настоящее время его жизни и здоровью угроз нет», - рассказали Telegram-каналу Baza в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

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