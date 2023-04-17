Автобус зеркалом снес женщину на остановке и отправил в больницу

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте автобус зеркалом задел женщину на остановке. Пострадавшую доставили в больницу. Об этом сообщается на сайте Фонтанка.

Отмечается, что 23-летняя петербурженка пострадала у дома 77 по Невскому проспекту 17 апреля. По предварительной версии, автобус третьего маршрута задел ее зеркалом.

Врачи выявили у пострадавшей ушибы. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

Журналисты Фонтанки сделали запрос по данному инциденту в «Пассажиравтотранс». Там подтвердили факт происшествия. Сейчас проводятся различные проверки и устанавливаются все обстоятельства этого дела.

Ранее мы писали о том, как мать обозвала дочь твариной за неопрятный вид и оттаскала за волосы в лифте в Краснодаре. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как девочка заходит в лифт вместе с матерью. Жительница начинает хватать дочь за руку, бить лицом о зеркало и даже немного душить. Потом она заплетает ей хвостик, и за волосы выводит из лифта. Во время всего этого действия она говорила: «Посмотри на себя в зеркало! Какая у нас ты опрятная, тварина».