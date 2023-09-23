Авиакомпания отказывается выплачивать компенсацию паралимпийцу за сломанную коляску

«Уральские авиалинии» дважды сломали коляску паралимпийца во время полета, об этом сообщает E1.RU.

Паралимпиец Николай Руденко летел рейсом Москва-Сочи-Москва три месяца назад. Мужчина передвигается на специальной инвалидной коляске с электроприводом. Ее он сдал в багажное отделение. Однако, когда Руденко прилетел в Сочи, то обнаружил, что у коляски повреждена проводка и правое колесо.

На тот момент Николай рассказывал, что коляску еще можно было починить. Однако когда мужчина прилетел обратным рейсом в Москву, он обнаружил повреждения куда серьезнее.

«Меня с помощью спецкресла доставили из самолета к моей коляске. В ней все было сорвано, вырвано, на нее нельзя было сесть, потому что она вся шаталась, рама была искривлена. Я им сказал, что они меня просто лишили ног. Похоже, на нее сгрузили большое количество багажа», — рассказал паралимпиец.

Николай тут же написал претензию в авиакомпанию. Однако спустя три месяца после произошедшего, он так и не получил компенсации причиненного ущерба. В «Уральских авиалиниях» от него потребовали чек, где указана стоимость поврежденного транспорта. А его у инвалида нет — средство передвижения предоставил Фонд социального страхования. По плану новое кресло мужчине положено только через пять лет.

Ранее мы писали о том, что «Уральские авиалинии» раскрыли судьбу самолета, севшего в поле под Новосибирском.