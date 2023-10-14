Аварийная посадка: Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт Владивостока из-за неисправности

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 рейса Владивосток — Чита вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. У самолета, по предварительным данным, зафиксировали поломку левого двигателя, передает Life.ru со ссылкой на правоохранителей.

Представители Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета прокомментировали инцидент во Владивостоке. Они заявили журналистам, что в настоящий момент организована проверка по факту нарушения правил безопасного движения. После выяснения обстоятельств случившегося будет принято соответствующее процессуальное решение.

Аварийная посадка Sukhoi Superjet 100 прошла успешно. В результате приземления никто из пассажиров и команды лайнера не пострадал. Борт, по данным сервиса Flightradar24, принадлежит авиакомпании «Якутия».

Ранее в Дубае совершил экстренную посадку самолет, летевший в Москву. У одного из пассажиров лайнера случился инсульт.