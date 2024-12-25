Артист Большого театра получил ожог рта из-за купленной в буфете воды. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Солист оперной труппы Большого театра Василий Соколов получил ожог ротовой полости после того, как попробовал бутилированную воду, купленную в буфете. Сообщается, что артист даже не успел проглотить жидкость — он выплюнул ее, почувствовав резкую боль.

Один из коллег Василия поспешил предупредить других артистов о случившемся в рабочем чате.

«Коллеги, сообщите по коллективам, что в ближайшие пару дней лучше воздержаться от покупки бутилированной воды в буфете. Сейчас на ИС [Исторической сцене, — прим. ред.] артист купил воду, там оказалась то ли кислота, то ли растворитель. В общем, химический ожог ротовой полости. Берегите себя», — написал он.

Сам артист отказался комментировать журналистам случившееся. В пресс-службе театра заявили, что заняты съемками «Первого канала».

«У нас есть более серьезные дела. У нас „Первый канал“ снимает, мы готовим праздничный репортаж», — рассказал сотрудник журналистам.

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