Арестованы четыре человека по делу о гибели журналистки Инессы Паперной и ее спутника в отеле

В Узбекистане арестовали четырех человек после гибели журналистки Инессы Паперной, ее спутника и гражданина страны в отеле Ташкента. Речь идет о владельце гостиницы, продавцах устаревшего отопительного котла и сантехнике, который его установил.

Подробности сообщает kun.uz.

По информации издания, четверым фигурантам уголовного дела предъявили обвинение по статье о сбыте товаров, выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требовании безопасности, повлекших гибель людей. Мужчин заключили под стражу.

Следствие установило, что 20 октября 2024 года из котла произошла утечка газа. В результате скончались 47-летняя журналистка, ее 45-летний спутник и 48-летний уроженец Узбекистана.

Экспертиза установила, что котлы были устаревшими, а срок эксплуатации оборудования истек. Более того, в конструкцию котлов внесли изменения – именно они вызвали утечку газа и последующую смерть людей от удушья.

Напомним, у умершей журналистки остался сын. Паперную похоронили в Москве.