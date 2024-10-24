Тело доставили из Ташкента: в Москве простились с умершей журналисткой Инессой Паперной

Родные и близкие журналистки Инессы Паперной проводили женщину в последний путь. Вместе с ними на церемонии прощания побывали корреспонденты, передает Telegram-канал РЕН ТВ|Новости.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как люди несут цветы. Тело Инессы было доставлено в Москву из Ташкента накануне, 23 октября. Там журналистка погибла вместе с другом.

Паперина и ее приятель отдыхали в столице Узбекистана. В какой-то момент они перестали выходить на связь. Тогда близкие забили тревогу, а вскоре россияне были найдены мертвыми в своем номере.

Что стало причиной их смерти, пока не известно. По предварительным данным, туристы надышались неизвестным веществом.

Ранее сообщалось, что у погибшей в Ташкенте Паперной остался 12-летний сын. Самой женщине было 47 лет.