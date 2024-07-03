Арестованный за нападение на девушку бывший боец ЧВК «Вагнер» снова попросился на фронт

Бывший боец ЧВК «Вагнер», арестованный за нападение на женщину в Свердловской области, снова хочет отправиться на фронт.

Житель Заречного Иван Комаров в январе был задержан вместе со своим товарищем Романом Калмыковым в Североуральске. Их задержали за изнасилование жительницы Белоярского округа, однако в суд материалы поступили лишь по статье о разбое. Подозреваемые отобрали у женщины цепочку, два телефона и деньги.

В настоящее время Комаров и Калмыков находятся в следственном изоляторе, однако оба хотят отправиться на фронт. Как сообщила URA.RU супруга Комарова Алена, он уже уведомил об этом следователей. Более того, мужчина хочет уехать туда прямо из СИЗО, до начала судебного разбирательства.

Издание отмечает, что Комаров с Калмыковым уже служили в Донбассе в 2023 году в составе ЧВК «Вагнер».

Ранее мы сообщали, что в Оренбурге бывший сотрудник ЧВК «Вагнер» вернулся домой и зарезал мать друга. На фронт же он отправился после того, как был осужден за убийство девушки.