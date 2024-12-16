Арестован подозреваемый в хищении 4 млн рублей у актрисы Рязановой: кто он

Арестован подозреваемый в хищении 4 млн рублей у актрисы Раисы Рязановой. Им оказался актер-гастролер из Новосибирска. Подробности узнал РЕН ТВ.

По данным источника, суд заключил под стражу мужчину, который участвовал в преступной схеме по вымоганию денег. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве. Вину он признал и заявил, что в это дело его втянул знакомый, оплативший ему дорогу в Москву. По его словам, указания ему должны были присылать в мессенджере.

Напомним, что Рязанова сняла деньги со счета после того, как ей позвонили с предупреждением — ее средства могут использовать для финансирования терроризма и экстремизма. После она передала деньги курьеру. Это произошло на Большой Грузинской улице. Актер-гастролер назвал Раисе кодовое слово и показал поддельные документы банка. За эту работу он получил 45 тысяч рублей.

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