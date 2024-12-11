Внук Раисы Рязановой рассказал о ее самочувствии после обмана мошенниками

Внук актрисы Раисы Рязановой рассказал, что она не обращалась в больницу и активно гастролирует. Напомним, появилась информация, что звезда фильма «Москва слезам не верит» оказалась в больнице после обмана мошенниками на 4 млн рублей.

О самочувствии звезды сообщает mk.ru.

Внук утверждает, что Рязанова полна сил. По его данным, актриса находится на гастролях – она играет в спектакле «Любовь и голуби».

11 декабря Рязанова выступает в Нижнем Новгороде, 12-го – в Кириши, а 15-го – в театре Надежды Бабкиной. Внук опроверг информацию о том, будто народная артистка РФ обратилась к врачам из-за состояния здоровья.

Ранее сообщалось, что 80-летняя актриса пожаловалась на боль в груди. Врачи якобы выявили нарушение сердечного ритма. В дополнение к этому у Рязановой повышенное давление. Прописав лечение, артистку отпустили восстанавливаться дома.