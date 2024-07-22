Аниматор вышел на улицу за помощью и не вернулся: почему погибшие девушки в «Доме ужасов» не смогли спастись

Родственники погибших в хоррор-комнате «Дома ужасов» в Махачкале рассказали, что аниматор в костюме убежал и оставил участников умирать, когда случился пожар. «Техасский маньяк» якобы облил девушку керосином и зажег зажигалку, чтобы она напугалась. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, трюк аниматора вышел из-под контроля, когда 25-летняя Мадина загорелась. Родные говорят, что девушку попытались тушить ее подруга и муж. Саид снял с себя футболку и хотел справиться с огнем, но пламя оказалось сильнее. Кроме того, участники не могли выбраться из лабиринтов, а когда нашли окно на улицу, то не смогли снять решетку. Огнетушитель они не нашли.

Отмечается, что прохожие слышали крики, но не смогли помочь, так как помещение было заперто. Были вызваны пожарные, которым пришлось вскрывать дверь с помощью болгарки. Девушки умерли, а мужчина находится в больнице.

Очевидцы сообщают, что тот самый аниматор «сделал вид», что побежал на улицу за помощью, но уже не вернулся. По сценарию в квесте участвовали два персонажа – он и еще клоун Пеннивайз. Неизвестно, был ли он на месте происшествия.

По данным SHOT, система противопожарной безопасности в подвальном помещении отсутствовала. Проверки не проводились.

Эксперт по квестам Владимир Жиганов в беседе с 360.ru заявил, что пожар в Махачкале произошел из-за примитивных ошибок.

«Во-первых, люди были прикованы, то есть они не могли себя отстегнуть. Второй момент — использовались легковоспламеняемые горючие материалы, из-за которых явно начался обширный пожар», — поделился эксперт.

Он отметил, что использовать в квестах горючие материалы, оружие, тяжелые и колюще-режущие предметы никоим образом нельзя.

Ранее мы писали о том, что во время тех самых квестов в «Доме ужасов» связывали не только взрослых, но и детей.