Андрей Малахов призвал расследовать дело жителя Мордовии, сбитого насмерть 18-летним сыном бизнесмена

Телеведущий Андрей Малахов призвал взять на особый контроль расследование дела о ДТП в Мордовии, в результате которого погиб молодой отец семейства.

Авария произошла в прошлом году в городе Темников. Вместе с женой Натальей и маленькой дочкой Денис гулял по городу, после чего он позвал дочь показаться на велосипедах. В какой-то момент появилась машина, за рулем которой сидел 18-летний Евгений Логунов. Он утверждал, что ехал со скоростью 160 километров в час и сбил Дениса, а затем понизил скорость. Позднее юноша поменял показания и стал утверждать, что мужчина сам выскочил перед ним, не мог применить экстренное торможение и сбил его.

«Муж лежал на траве с приоткрытыми глазами, с ноги слетел кроссовок и носок, в тот момент я поняла, что он не живой. Дочь стояла рядом и кричала: «Папа». Скорая ехала час - медсестра, когда увозила его, сказала, что пульс есть, но слабый. Потом я узнала, что она меня так успокоила, он скончался сразу, через восемь секунд», - цитирует вдову StarHit.

На следующий день на место происшествия приехал трактор и опахал весь участок, где случилась авария.

«В Госинспекции сказали, что попросили опахать данный участок, но у нас в городе такого не было никогда, это первый раз, когда единственный участок дороги был опахан именно в тот момент. Такое ощущения, что укрывали какие-то следы», - рассказал отец погибшего Сергей Очкин в эфире шоу «Малахов».

Эксперты в студии, ознакомившиеся с материалами уголовного дела, рассказали, что там присутствуют странности, и по делу не допрошены свидетели.

Известно, что семья водителя - достаточно известная в городе. Мать работает в сфере торговли, а отчим Иван Мартынеску судим в 2020-м за махинации с государственным бюджетом. После похорон они приехали к семье погибшего, чтобы предложить деньги, но те не взяли.

В студии «России 1» Малахов попросить взять дело на особый контроль, а также направить депутатский запрос и провести независимую экспертизу.

Ранее сообщалось, что певица Ирина Понаровская была в крупной ссоре с Андреем Малаховым. Сейчас они смогли помириться, и тот даже встал на колени перед артисткой.