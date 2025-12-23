Американский YouTube-блогер Adam the Woo найден мертвым в своем доме во Флориде

Американский YouTube-блогер, известный как Adam the Woo, был найден мертвым в своем доме менее чем через неделю после публикации видео, на котором он украшает свое жилище во Флориде к Рождеству.

Тело инфлюенсера обнаружил в понедельник, 22 декабря, его друг, который вызвал полицию. Как сообщает Mirror, мужчина использовал приставную лестницу, чтобы заглянуть в окно третьего этажа дома. Он увидел Адама, лежащего на кровати без движения.

До этого в дом мужчины уже вызывали правоохранителей для проверки состояния здоровья, но попасть внутрь им не удалось. Причину смерти 51-летнего ютубера, чье настоящее имя Дэвид Адам Уильямс, установить не удалось. Будет проведено вскрытие.

Последний пост в его аккаунте @TheDailyWoo был опубликован всего за день до этого, когда он отправился в Диснейленд, чтобы посмотреть на рождественские празднования.

В другом видео, за два дня до этого, блогер с воодушевлением готовил свой дом к праздникам и развешивал украшения.

