30-летний блогер и тренер Дмитрий Нуянзин умер во сне из-за остановки сердца

Умер 30-летний блогер и фитнес-тренер Дмитрий Нуянзин. Как стало известно aif.ru, причиной смерти стала остановка сердца во сне.

Информацию о кончине спортсмена подтвердили его знакомые. Последние девять лет он работал персональным тренером, помогал клиентам худеть. Чтобы сбрасывать вес вместе с людьми, купившими его курс, он специально много ел фастфуда. В планах у Дмитрия было набрать 25 кг, чтобы до Нового года избавиться от них. Блогер обещал заплатить по 10 тысяч рублей каждому, кто сможет при весе в более 100 кг похудеть на 10 процентов.

Однако до праздников Нуянзин не дожил. Знакомая мужчины поделилась, что накануне смерти он чувствовал себя плохо.

«Во сне сердце остановилось. За день до смерти плохо было, отменил тренировки... Хотел пойти к врачу. И вот. Бедная жена. Только поженились. Путешествовали... 30 лет - жить да жить», - рассказала собеседница СМИ.

