Американская мина взорвалась в университете Владивостока

В кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский прогремел взрыв. Как сообщает Telegram-канал Baza, сдетонировал боеприпас производства США.

По данным канала, инцидент имел место на выставке, которая проходит в университете на этой неделе и организована Музеем пограничного управления по Приморскому краю. Детонация произошла прямо в руке одного из обучающихся.

«Днем 21 января курсант 2-го курса заинтересовался миной из США, лежащей на столе среди экспонатов. Парень взял мину в руку, и тут раздался взрыв», — сказано в материале.

Как пишет Baza, пострадавший получил минно-взрывные травмы и множественные слепые ранения обеих кистей, бедер и шеи.

Ранее мы сообщали о том, что в украинском супермаркете в Ивано-Франковске нашли начиненный патроном пончик. Глава города, опубликовавший информацию об этом в соцсетях, признался, что не знает, настоящий это патрон или нет. Он выразил непонимание относительно того, как боеприпас мог попасть в хлебобулочное изделие.