Американку обвинили в убийстве годовалой дочери, которую она оставила одну на 10 дней

Жительницу штата Огайо обвинили в убийстве годовалой дочери, после того, как она оставила ее одну на 10 дней и отправилась в отпуск.

Об этом сообщает NBC News.

Обвиняемая 31-летняя Кристель Канделарио рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что оставила дочь Джейлин одну на период десятидневного отпуска. Когда мать вернулась, обнаружила труп ребенка.

Впоследствии было установлено, что ребенок умер от обезвоживания.

Известно также, что ранее Кристель уже оставляла Джейлин, но с соседом. Он поделился, что мать не пришла в оговоренное время, на звонки и сообщения она не отвечала. А позже лишь извинилась, что не забрала ребенка во время.

В настоящий момент жительница штатов находится под стражей. Приговор в отношении матери еще не вынесен.

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