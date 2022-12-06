Американка выиграла в лотерею 3,1 миллиона рублей, но забыла, куда спрятала билет

41-летняя жительница американского штата Мэриленд выиграла 50 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей) в лотерею, но потеряла счастливый билет. Об этом сообщает UPI.

Шриджана Вости рассказала, что приобрела билет в июне всего за пять долларов (312 рублей). Вскоре она узнала, что выиграла большую сумму.

«Я проверяла билет снова и снова. Я была так счастлива», — вспоминает женщина.

Американка поделилась радостью с членами семьи, а потом спрятала билет в «надежное место». Спустя несколько месяцев она должна была получить выигрыш, но забыла, где оставила лотерейный билет. Вости очень переживала, что срок действия истечет, тогда она попрощается с денежным призом. После длительных поисков женщина все же нашла билет. Он оказался в чемодане.

«Я испытала огромное облегчение, когда нашла его и поняла, что не опоздала», — рассказала победительница.

Ранее мы писали о том, как россиянка случайно выиграла 60 млн рублей, просто не забрав сдачу в магазине. Жительнице Кубани вместо сдачи в магазине предложили приобрести лотерейный билет. О результатах лотереи она узнала лишь спустя несколько месяцев, когда решила авторизоваться на сайте. Тогда и был обнаружен ошеломительный выигрыш на счету.