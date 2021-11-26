Россиянка случайно выиграла 60 млн рублей, просто не забрав сдачу в магазине

В «РИА Новости» рассказали подробности ситуации. «Алена С. летом во время поездки по России оказалась в Мурманске. Девушка зашла за продуктами в магазин, и продавец на кассе предложила ей на сдачу купить билет государственной лотереи "Спортлото "6 из 45". Результаты 5989-го тиража оказались для участницы ошеломительными: Алена выиграла суперприз в размере 58 761 825 рублей. Правда, об этом она узнала лишь спустя несколько месяцев», — рассказали в компании.

По словам девушки, после регистрации на сайте лотереи она заметила, что в личном кабинете числится выигрыш в размере 58 миллионов рублей. «Я до сих пор не осознала, что это происходит со мной наяву. Сумма огромная. Выигрыш упал как снег на голову и очень своевременно. Уже строю планы, как распоряжусь деньгами», — сообщила Алена и рассказала, на что потратит свой выигрыш. Она планирует получить высшее образование по направлению дизайн и искусство, отправиться в путешествие по Канаде и перечислить часть средств в фонд помощи животным, а также желает найти ту женщину, которая продала ей счастливый билет и отблагодарить.