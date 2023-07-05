Американка стала жертвой аллигатора, который охранял ее тело

В штате Южная Каролина аллигатор убил 69-летнюю женщину, которая выгуливала собаку возле поля для гольфа, где на нее напал крокодил.

Об этом сообщает The Guardian.

Женщина была найдена мертвой в поселке Спениш-Уэллс на острове Хилтон-Хед. Она лежала на краю лагуны, около поля для гольфа. Ее тело охранял аллигатор, поэтому достать ее сразу не получилось.

В итоге аллигатора удалось переместить, а тело женщины было отправлено на вскрытие.

Известно, что это уже второе нападение аллигатора, приведшее к смерти. Ранее 88-летняя женщина была убита хищником около своего дома.

Ранее мы писали, что в зоопарке Турции верблюд чуть не съел 8-летнего ребенка. Мальчик хотел рассмотреть животное, поэтому подошел слишком близко, несмотря на то, что сотрудники зоопарка неоднократно предупреждали его о соблюдении дистанции. Проигнорировав рекомендации, мальчик был схвачен верблюдом за голову и поднят в воздух.