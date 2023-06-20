Американец, убивший в Ереване возлюбленную 24-летнюю россиянку, объявлен в розыск

По данным Следственного комитета Армении, гражданка РФ была убита своим знакомым гражданином США в Ереване.

Об этом сообщает mk.ru.

24-летняя россиянка приехала в Ереван для встречи со своим 34-летним другом из США. В прошлом у молодых людей были романтические отношения. Они познакомились в 2019 году. Годом позже пара рассталась, из-за ссор на почве ревности и физического насилия со стороны мужчины.

4 июня девушка прилетела в Армению, чтобы встретиться с бывшим и поставить точку в их взаимоотношениях. Спустя два дня мать девушки сообщила в полицию, что дочь не выходит на связь.

Как выяснилось позже, американец встретил россиянку на арендованном автомобиле в аэропорту Еревана, пара пообедала в ресторане, а после они поехали в дом за городом.

По данным следствия, мужчина нанес девушке несколько ударов по голове и телу, после чего она скончалась. Обнаженное тело он оставил на дороге, а окровавленную одежду разбросал на трассе.

СК Армении установил, что в этот же день мужчина доехал до Грузии и оттуда улетел в Турцию.

В настоящий момент подозреваемый объявлен в розыск.

Ранее мы писали, что в Московской области 39-летний мужчина убил свою бывшую жену 15 ударами ножа в магазине, где она работала продавщицей.