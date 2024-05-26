Американец изрезал четырех школьниц в кинотеатре

В США мужчина напал с ножом на четырех школьниц в кинотеатре. Об этом сообщает иностранное издание NBC.

Перед показом фильма неизвестный ворвался в кинотеатр и набросился с холодным оружием на девочек в возрасте от 9 до 17 лет. После этого мужчина выбежал из здания и скрылся с места преступления на автомобиле.

Школьниц отвезли в больницу. Врачи обнаружили на их телах поверхностные раны. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Стражам правопорядка удалось задержать мужчину. Пока личность злоумышленника не раскрывается. Однако, по предварительной информации от сотрудников местной полиции, он мог быть причастен к аналогичному нападению в Плимуте, которое произошло несколько недель назад.

Сейчас полиция занята выяснением всех подробностей произошедшего.

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