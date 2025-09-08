Альпинист Гюнтер Зигмунд рассказал, как оставил умирать Наталью Наговицину. Об этом стало известно в эфире шоу «Пусть говорят».

По данным СМИ, россиянка Наталья Наговицина не выжила, проведя несколько недель на пике Победы со сломанной ногой. Последним, кто видел ее живой, оказался Гюнтер. По его словам, Наталья была в хорошем физическом состоянии, несмотря на полученную травму. Она не паниковала и без слез и криков от боли дала снять с себя ботинки.

Зигмунд провел с ней двое суток — все это время он искал возможность помочь Наталье, вызвать МЧС. Но погодные условия ухудшались, поэтому Гюнтер решил оставить альпинистку, чтобы спасти свою жизнь.

«Мы принесли палатку, спальный мешок, газовые канистры, другие вещи, хорошую одежду, еду… Мы провели ночь, а на следующий день из-за ухудшения погоды нам надо было спускаться, поэтому мы ее покинули. Это звучит тяжело и грустно, но мы должны были сами спасти свои жизни», — заявил он.

