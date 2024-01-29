Аллигатор съел гулявшую возле озера в коммуне для престарелых пенсионерку

Пенсионерку, проживавшую в коммуне для престарелых в США, во время прогулки рядом с озером съел аллигатор. Об этом сообщает CBS News.

По данным источника, ЧП произошло в коммуне для престарелых Spanish Lakes Fairways, расположенной в американском штате Флорида. Пожилая женщина прогуливалась вместе с собакой возле озера, но неожиданно из воды выполз крупный аллигатор и накинулся на американку и ее питомца. Рептилия схватила пенсионерку за ногу и утащила под воду. Происходящее увидела живущая неподалеку женщина и вызвала службу спасения. Инцидент также зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Прибывшие на место ЧП специалисты извлекли из водоема останки американки, а также поймали трехметрового аллигатора и усыпили его.

Сын погибшей пенсионерки подал иск против жилищной компании, которая владеет коммуной, требуя 50 тысяч долларов в качестве компенсации за ущерб. Мужчина заявил, что компания знала о существовании аллигатора в озере, однако не предупредила жителей о возможной опасности. Вдобавок крокодила регулярно подкармливали объедками и даже дали ему имя Генри.

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