Алкоголь и наркотики: семейная пара обнаружила мертвым пятимесячного сына после разгульной ночи

Пятимесячный мальчик умер при невыясненных обстоятельствах в Северной столице. Бездыханное тело обнаружили на утро родители — семейная пара петербуржцев пила и веселилась всю ночь, после того как уложила сына спать, пишет Фонтанка.

Молодые жители Северной столицы организовали празднование в квартире на улице Карбышева. В 5:30 по московскому времени 19-летняя мать пришла проверить спящего младенца, но тот не подавал признаков жизни. Тогда петербурженка вызвала бригаду медиков. Прибывшие по вызову врачи лишь подтвердили опасения девушки — они констатировали смерть пятимесячного мальчика. Для установления причины гибели несовершеннолетнего тело направили в морг на судебно-медицинскую экспертизу.

Помимо молодой матери, в квартире находился глава семейства — 23-летний петербуржец. Он вместе с супругой поехал в отделение полиции для дачи показаний. В ходе опроса правоохранители выяснили, что пара уложила мальчика спать накануне, а затем всю ночь распивала алкогольные напитки. Кроме того, родители употребляли запрещенные вещества, что следует из результатов медосвидетельствования.

Ранее в Подмосковье семейная пара оставила девятилетнего сына в заведенной машине. Мальчик серьезно пострадал из-за отравления выхлопными газами.