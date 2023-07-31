Алкоголь, громкое веселье, музыка: участники скандального заезда в Краснодаре избили пенсионера

Поступок компании молодых людей, устроивших нелегальные гонки в Краснодаре, взбудоражил город. Участники заезда избили толпой пожилого мужчину, сделавшего им замечание, пишет НТВ.

Кубанцы, ставшие очевидцами событий, рассказывают, что сначала некие парни и девушки быстро катались по улицам административного центра на иномарках. Затем молодые люди устроили вечеринку возле частных домов, где было все — музыка, громкое веселье, алкоголь. В какой-то момент спутницы нелегальных стритрейсеров начали оголяться. Это происходило на глазах у изумленных жителей района и маленьких детей.

Один из свидетелей спонтанного празднества — пожилой мужчина — решил прервать его. Он подошел к молодым людям и сделал замечание, однако те отреагировали агрессивно: блюститель спокойствия был побит хулиганами.

После освещения истории в Сети ей заинтересовались правоохранители. В данный момент они устанавливают личности участников драки и заезда, чтобы впоследствии привлечь их к ответственности. За нарушение правил дорожного движения нелегальным гонщикам грозит 12 тысяч рублей штрафа и арест на 15 суток. А за нападение их могут привлечь и к уголовной ответственности.

В Кирове конфликт на дороге закончился избиением двух пенсионерок и беременной девушки. Россиянка напала на людей, после чего была задержана сотрудниками правоохранительных органов.