Александр Коц прокомментировал задержание брата с наркотиками в Москве

Военный корреспондент Александр Коц высказался о возможном задержании брата, Андрея Коца в Москве. Об этом пишет Газета.Ru.

По словам журналиста, ему ничего неизвестно о возможном задержании родственника.

«Я не знаю ничего», — заявил он.

Александр Коц уточнил, что в настоящий момент находится в Авдеевке в ДНР.

Ранее в СМИ появилась информация, что военкор Андрей Коц был задержан ночью 10 февраля на улице Декабристов со свертком, в котором находились два грамма марихуаны. Военкор рассказал, что приобрел наркотические вещества при помощи закладки. Выяснилось, что из-за малого количества запрещенного вещества уголовное дело Андрею Коцу не грозит, однако сотрудники полиции могут возбудить дело на неизвестное лицо, которое продало военкору наркотик.

В то же время сам Андрей отказался комментировать информацию о своем задержании.

Ранее Александр Коц заявил, что певец Филипп Киркоров определился с дверью, приехав с концертом в ДНР.